Başkan Çerçioğlu, ASTİS'i yağmur suyu hattına kavuşturuyor

Altyapı çalışmaları çerçevesinde il genelinde önemli yatırımlara imza atan ASKİ son olarak Ata Mahallesinde bulunan Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi (ASTİS)'de yağmur suyu altyapısı tesis etmek için çalışma başlattı. Aşırı yağışlardan yaşanan sel ve su baskınlarını önlemek için halkın talebi üzerine başlatılan yağmur suyu hat yapım çalışmaları kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği çalışmalar tamamlandığında ASTİS yağmur suyu altyapısına kavuşacak.

Halkın talebine cevap vererek detaylı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm büyükşehir ekiplerini ASTİS'e yönlendirdi. ASKİ ekiplerinin sürdürdüğü yağmur suyu hat yapımının yanısıra eş zamanlı olarak Fen İşlerine bağlı yol ekipleri yağmur suyu sebebiyle tahrip olan yolların bakım ve onarımını, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ekipleri de çevre düzenlenmesi ve temizliği için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.