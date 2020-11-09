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Başkan Çerçioğlu; “Atamızı özlem, saygı ve şükranla anıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında "Onun devrimlerini esas alarak daha da ileriye taşımaya dün olduğu gibi, bugün de kararlıyız" ifadesini kullandı.


Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: “Karanlık günlere ışık tutan, milleti tebaa olmaktan kurtarıp özgür birer birey olmasını sağlayan, Anadolu topraklarında emperyalizme diz çöktüren Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde özlem, saygı ve şükranla anıyoruz. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, karakterini de yansıtarak bizlere armağan ettiği ülkemiz ile bizlere siyasi ve idari anlamda temeli çok sağlam bir miras bırakmıştır. Tüm imkânsızlıklar içinde gösterdiği liderliği, zorluklara karşı direnci, halkına duyduğu güveni ile gençlerde beslediği umutları bizlere ışık olmaya devam etmektedir. 10 Kasım, yüreğimizde bir sızı olmakla birlikte, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için Atatürk'e verdiğimiz söze bağlılığımızı da ifade ettiğimiz gündür. Ulu Önder'in “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, onun devrimlerini esas alarak daha da ileriye taşımaya dün olduğu gibi, bugün de kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakâr halkı için sosyal devlet anlayışı ile kimseyi yalnız bırakmamak ve Atatürk Cumhuriyetini hak ettiği yere getirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Bir kez daha ve yüksek sesle ifade ediyorum ki: Yüce Atatürk, gelecek nesiller için, devrimlerinin ışığında çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

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