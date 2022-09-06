Başkan Çerçioğlu: "Atatürk'ün devrimlerini, efeler gibi savunacağız ve sonsuza dek yaşatacağız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ile ilgili yayımladığı mesajında, "Tarih daima cesurları ve insanlık için hayatlarını adayanları inancı uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden onurlu insanları yazar. Aydınımız adını tarihe altın harflerle yazdıran bu onurlu, fedakar, cesur ve kahraman insanlara vatan olmuştur. Bu vatan parçasında yanan milli mücadele ateşi, Anadolu'nun her yanına ışık saçmış ve cesaret vermiştir. Kahraman atalarımız, tüm imkansızlıklara rağmen, özgürlük ve bağımsızlık için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Aydın'ın cesur yürekli Efeleri de, Milli Mücadelemizin Başkomutanı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidip düşman işgalini şiddetle reddetmiştir. İki defa işgal edilip, iki defa milli kurtuluş mücadelesi veren ve özgürlüğünü düşmandan söküp alan tek şehir Aydın olmuştur. Aziziye, Erbeyli ve Malgaç baskınlarını gerçekleştiren Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi ölümsüz kahramanlarımız, zafere ulaşan bu şanlı mücadelenin unutulmaz isimleridir. Bu özgürlük destanının kahraman isimlerinin torunları olarak bizler de büyük bir gururla Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bir asrın şahit olduğu özgürlük ve bağımsızlık günümüz olan 7 Eylül kutlu olsun" dedi.

"Yüzyıllar boyu sürecek olan bu destanın ilk asrına şahit olmanın verdiği gururu, tüm Aydınlılar gibi kalpten hissediyorum" diyerek mesajını sürdüren Çerçioğlu, "Bizler de atalarımızın izinden giden Aydın'ın Efeleri olarak yüzyıllar boyunca cumhuriyetin kahraman askerleri olmaya devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, Efeler gibi savunacağız ve sonsuza dek yaşatacağız. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele döneminde bağımsızlık uğruna yaşamını ortaya koymuş tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kutlu olsun 100 yıllık şanlı kurtuluş destanımız, kutlu olsun özgürlük ve bağımsızlık günümüz. Yaşasın, kahraman efelerimiz ve cesur atalarımız. Yaşasın, tam bağımsız, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın, özgür bir vatanın yurttaşları olmamızı sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk!" ifadelerini kullandı.