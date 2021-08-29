Başkan Çerçioğlu: "Atatürk'ün izinden ilerlemeye devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Mesajında 30 Ağustos'u destansı bir zafer olarak tanımlayan Başkan Çerçioğlu, düşmanı topraklarımızdan söküp atan büyük irade ve cesaretin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alındığına dikkat çekerek; çağdaş, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyet inşa eden Atatürk izinden ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunlara yer verdi;

"Bağımsızlığı karakter edinmiş bir milletin, cesur, kudretli ve fedakar kahramanlarının, hürriyet ve vatan sevdaları ile canları pahasına verdikleri mücadele, 30 Ağustos 1922'de destansı bir zaferle taçlanmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün askeri dehası ile 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta bu zafere ve “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrinden alınan güç ile 7 Eylül'de de Aydınımızın kurtuluşuna dönüşmüştür. Özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile savaşarak düşmanı topraklarımızdan söküp atan bu büyük irade, milli mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurttaşlara cesaret aşılamıştır. İmkansızlıklara rağmen, genci, yaşlısı, kadını, erkeği tüm yurttaşlar bu haklı zaferin kazanılmasında onurlu bir mücadele vermiştir. Bizler de, fedakarlığı ile bu vatanda özgür birer yurttaş olmamızı sağlayan; çağdaş, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyet inşa ederek yolumuzu bir meşale gibi aydınlatmaya devam eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz."