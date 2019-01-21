Başkan Çerçioğlu, Atça pazarını ziyaret etti

Atça Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Çerçioğlu'na ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya vatandaşlar önümüzdeki yerel seçimde de tam destek verdiklerini söyledi.

Başkan Çerçioğlu'na Atça Pazarı ziyaretinde CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Ünsal Ünal da eşlik etti.

Pazarcı esnafına işlerinin nasıl gittiğini soran Başkan Çerçioğlu esnafa hayırlı işler diledi. Pazarda Başkan Çerçioğlu'nu coşkuyla karşılayan ve “Atça seninle gurur duyuyor” diyen kadınlar kendisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sultanhisar'ın mahallerinden pazara gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yollardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar mahallerine yapılan yatırımlar için teşekkür etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu vatandaşların işsizlikten ve yüksek fiyatlardan dert yanması üzerine “Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Yerel yönetim olarak vatandaşlarımıza iş sahası açmak amacıyla hem yatırımlar yapıyoruz hem de desteklemelerde bulunuyoruz. Aydın'da ve Türkiye'nin birçok ilinde işsizliğin çaresi tarımın ve hayvancılığın desteklenmesi. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımız köy pazarlarımızda, turizme açtığımız bölgelerde, hayvancılık desteklerimizle doğrudan veya dolaylı olarak kendi işlerinin sahibi oldu. Önümüzdeki dönemde yeni projelerimizle işsizliği azaltacak işler yapmaya daha fazla ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu vatandaşlara verdikleri destekler için teşekkür edip Atça'ya ve Aydın'ın geneline yatırımların ve verilen hizmetlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizdi.