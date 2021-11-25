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Başkan Çerçioğlu, AY-KADER Derneği'ni ağırladı

Aydın Kadın Girişim, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (AY-KADER) Başkanı Türkan Selek ve dernek üyeleri, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Aydın Kadın Girişim, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (AY-KADER) Başkanı Türkan Selek ve dernek üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.



Ziyarette kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için yapılabilecekler konuşulurken Başkan Çerçioğlu tüm kadın dernekleri olduğu gibi AY-KADER'i de desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek dernek üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. AY-KADER Başkanı Selek ise Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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