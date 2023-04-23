Başkan Çerçioğlu, Aydın Tekstil Park'ta çocuklar ve aileleriyle buluştu

Yurt genelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Kutlamalara katılan Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın Tekstil Park'ta çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Çerçioğlu, afetzede illerden gelen ve Aydın'da misafir edilen esnafla birlikte Aydın Tekstil Park'ta yapılan dayanışma etkinliğine de katıldı. Başkan Çerçioğlu, tüm Aydınlıları dayanışma etkinliğine davet etti.

Aydın Tekstil Park'ta geçtiğimiz cuma günü başlayan etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi çocuklar için sahne gösterileri, etkinlik çadırlarında oyunlar, ödüllü alan oyunları düzenlerken, gönüllerince eğlenebilmeleri için alanda şişme oyun gruplarını onların hizmetine sundu. Alanda çocuklara gün boyu çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.

Binlerce Aydınlının bir araya geldiği Aydın Tekstil Park'ta çocukların bayram coşkusuna ortak olan Başkan Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayramı hep birlikte kutladıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, çocukları ve ailelerini baharın keyfini sürmeleri için 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek etkinliklere davet etti.

Vatandaşlar düzenlenen etkinlikler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.