Başkan Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da eşlik etti.

Görüşmede Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un yanı sıra Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdem ve Aydın Ticaret Borsası meclis üyeleri de yer aldı. Görüşmede, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna devam edilen Aydın Tekstil Alanı'ndaki fuar alanıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Başkan Çerçioğlu'na Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için tebrik etti.