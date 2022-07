Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın LGS birincilerini ağırladı

2022 Yılı Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) birinci olan Aydınlı gençler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

LGS sınavında birinci olan Söke'den Hakkı Ayaz Baz, Efeler'den Kerem Kılcı ve Kuyucak'tan Enes Doğanlı, Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Gençleri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Çerçioğlu, gençlerin gelecekte de Aydın'ın adını her yerde duyurmaları temennisinde bulundu. Gençlerle sohbet eden Başkan Çerçioğlu, her zaman gençlerin yanında olacaklarını, daha da başarılı olmaları için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Çerçioğlu gençlere yaz tatillerini eğlence içerisinde geçirebilmeleri için birer adet elektrikli scooter da armağan etti.