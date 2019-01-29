Başkan Çerçioğlu, Bağarası'nda vatandaş ve esnafı dinledi

Bağarası ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na Levent Tuncel'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya eşlik etti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafıyla sohbet edip hayırlı işler diledi. Vatandaşlar, Bağarası'nın altyapısını tamamen yenileyecek olan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür edip kendisine ve Başkan Tuncel'e önümüzdeki yerel seçimde tam destek vereceklerini söyledi.

Vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu “Bağarası'na ve Söke'ye yatırımlarımız Levent Başkan'la önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek. Bağarası'nın altyapısını yeniliyoruz. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yaptığımız hattın yüzde 85'ini bitirdik. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışarak çalışmalarını kısa bir sürede bitirecek. Bundan sonra Bağarası'nda uzun zaman altyapı sorunu yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

Öğle yemeğinde kendisini sofraya buyur eden bir esnafın teklifini kırmayan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Tuncel, esnafın ailesiyle birlikte yemek yedi. Başkan Çerçioğlu, aileye davetleri için teşekkür edip hayırlı işler diledi.