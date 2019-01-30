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Başkan Çerçioğlu, Beşiktaşlıları yalnız bırakmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Beşiktaşlılar Derneği’nin 3.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin 3. olağan genel kuruluna katılarak genel kurul için yarışan her iki adaya da başarılar diledi.


Dernek Başkanı İbrahim Pehlivan ve Beşiktaş taraftarları tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da eşlik etti.


Dernek başkanı İbrahim Pehlivan başkan Çerçioğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, genel kurulda yarışacak olan iki aday İbrahim Pehlivan ve Taşkın Cerit'e başarılar diledi.

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