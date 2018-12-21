Başkan Çerçioğlu: “Biz bir aileyiz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli, başkan Çerçioğlu'yla düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi personelinin aileleriyle birlikte katıldıkları gecede bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Biz bir aileyiz. Bizim yaptığımız başarılı çalışmalarla Aydın daha çağdaş, refah seviyesi yüksek bir il oluyor" diye konuştu.

Aydın Terminali'nin üst katında düzenlenen yemeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri dairelerinin personeli aileleriyle birlikte katıldı. Yemekte Büyükşehir Belediyesi personeli Başkan Çerçioğlu'na yerel ürünlerden oluşan bir sepet ve özel bir çiçek çalışması hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi personeline yaptığı özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Sizlerle 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hep beraber Aydın'ı güzelleştirmek için, Aydın'ın refah seviyesini artırmak için çok fazla çalışma gerçekleştiriyoruz. İlçelere yaptığım pazar ziyaretlerinde vatandaşlarımız 'İyi ki Büyükşehir Belediyesi var' diyerek teşekkür ediyor. Ben de benim tek başıma çalışmadığımı, Aydın'ı güzelleştirmek için sizlerle birlikte çalıştığımızı söylüyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Yapılan anketlerde Aydınlıların Büyükşehir Belediyesi'nden memnuniyetinin çok yüksek olduğunu vurgulayan başkan Çerçioğlu "Bunu Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının özverili çalışmalarıyla sağlıyoruz. Aydın'da 1 milyon 150 bin kişi yaşıyor. Biz başarılı olursak Aydın daha çağdaş, refah seviyesi yüksek bir Aydın oluyor. O yüzden bu başarılı çalışmalara hep beraber devam edeceğiz" dedi.