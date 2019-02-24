Başkan Çerçioğlu, Bozdoğan deve güreşlerini izledi

Beraberindeki heyetle birlikte el ele vererek Bozdoğanlıları ve güreşseverleri selamlayan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Güreş alanında binlerce vatandaş Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyeti alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bozdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen Ömer Savaş Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşlerde bu yıl Türkiye genelinden 170 pehlivan deve güreşti. Güreşlerde Başkan Çerçioğlu adına da “Topuklu Efe” adlı deve güreşti.

Deve güreşlerinde Başkan Çerçioğlu'na ev sahibi CHP Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'ın yanı sıra Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden, eski CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Nazilli iİçe Başkanı Serkan Sevim, ilçe yönetimiyle birlikte İYİ Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Erhan Algan, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, CHP Yenipazar Kadın Kolları Başkanı Sergül Duransoy ile Büyükşehir Belediyesi ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Kupası'nda güreşen Aydın'dan Topuklu Efe ile Demre'den Bozkurt'un sahiplerine kupalarını Başkan Apaydın ile birlikte verdi.

Türkiye'nin deve güreşi başcangızı İsmail Sakin, Başkan Çerçioğlu'na ve Başkan Apaydın'a özel olarak tasarlanmış porselen birer tabak hediye etti. Sakin “Çanakkale'den size selam getirdim. Tüm Türkiye gibi Çanakkale de sizi destekliyor. Yaptığınız hizmetleri gururla izliyoruz” diye konuştu.