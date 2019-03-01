Başkan Çerçioğlu, Buharkent seçim ofisi açılışına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçim ofisi açılışına katılırken, Buharkent'e yatırımların Belediye Başkan adayı Yusuf Vural'la birlikte artarak devam edeceğini söyledi.

Açılışta Başkan Çerçioğlu ve Yusuf Vural'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal, İYİ Parti Buharkent İlçe Başkanı Serdar Kocakaya, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ve İYİ Parti ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Otogar açılışı 19 Mart'ta

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Buharkent'te 42 milyon lira yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, 60 kilometre yol ile ASKİ'nin de 51 kilometre hat çalışması yaptığını söyledi. Başkan Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Buharkent Otogar ve Düğün Salonu'nun açılışının da 19 Mart'ta yapılacağını hatırlattı.

Vatandaşların alkışlar ve tezahüratlarla karşılık verdiği Başkan Çerçioğlu “Bu otogarımızı ve düğün salonunu siz istemiştiniz. Biz de sözümüzü yerine getirdik ve burayı yaptık. Sizlere çok güzel bir terminal binası kazandıracağız. Açılışımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

‘Yusuf Başkan'ın her projesini destekleyeceğim'

Yusuf Vural'la birçok projeyi birlikte hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu “Sizler Yusuf kardeşimizi çok iyi tanıyorsunuz. Yapacak olduğu bütün projelerin arkasındayım. Hepsinde destek vereceğim, tam destek vereceğim. Bizler bu toprakların insanlarıyız. Hepimiz biliyoruz Aydın'da ekonomi tarıma dayalı. Tencerenin nasıl zor kaynadığını en iyi hanım kardeşlerim bilir. Zor kaynıyor değil mi tencere? Bugün çiftçimiz zor durumda. Üreticimizin tarlasında ürünü kalırsa Büyükşehir Belediyesi alıcıdır, alıcı olmaya da devam edecek. Yusuf kardeşimle beraber sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayatın iyice pahalılaştığını, mazotta ve bazı temel ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödendiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu “Biliyorsunuz pırlantada ÖTV ödenmiyor. Bugünden itibaren de kürkte ÖTV ödenmeyecek. Ye kürküm ye. ÖTV'nin aslında çiftçinin kullandığı mazotta kaldırılması gerekiyor. İşlerin nasıl olduğunu esnafa sormak gerekiyor. İnsanlar geçim derdinde” dedi.

‘Aydınlılar kimin çalıştığını biliyor'

“Aydınlılar kimin çalışıp kimin çalışmadığını çok iyi biliyor. Buharkentliler yiğittir, sözünün eridir. Sizlere en fazla kim hizmet ettiyse onu destekleyin” diyen Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar “Desteğimiz sizinle ve Yusuf Başkan'la” şeklinde karşılık verdi.

Göreve geldiğinde 60 köyün suyunun olmadığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu çalışmaya buradan başlandığını söyleyip “Şimdi bütün köylerimizin yollarını yaptık, suyu akmayan mahalle kalmadı. Şimdi taş mı lazım alo fen işleri; suyla ilgili bir çalışma mı lazım alo ASKİ. Hemen gelip ne iş varsa yapıyoruz. Yani canla başla çalıştık. Yusuf Başkan'la bu hizmetler iki katına çıkacak” dedi.

En büyük projesinin sosyal belediyecilik olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu “Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, yatağa aç girmez. Hangimiz komşumuz yatağa aç girdiğinde uyuyabiliriz? Hiçbirimiz uyuyamayız. Hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmeyiz, çünkü ben varım. Peteklerimiz yaptığımız hizmetlerle dolu. Yılın 365 günü Aydın'da yaşıyorum, yaşamaya da devam edeceğim” diye konuştu.

Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu, Başkan Vural ve beraberindeki heyet tarafından alkışlar ve tezahüratlar arasında yapıldı.

Açılış sonrasında Başkan Çerçioğlu'nun yanına gelen Hale Sertaş adlı vatandaş Başkan Çerçioğlu'na olan hayranlığından dolayı Özlem ismini verdiği kızını Başkan Çerçioğlu'yla tanıştırdı. Küçük Özlem'i kucağına alıp seven Başkan Çerçioğlu vatandaşla bir süre sohbet etti.

Başkan Çerçioğlu Buharkent Pazarı'nı gezdi

Buharkent Pazarı'nı gezen Başkan Çerçioğlu vatandaşlarla bir araya geldi. Tencerenin zor kaynadığını belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.