İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle sohbet etti.


Tezgahları tek tek dolaşarak pazarcı esnafına halini, hatrını ve işlerinin nasıl olduğunu soran başkan Çerçioğlu'na pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Her hafta pazarı ziyaret edip haftalık alışverişlerini pazardan yaptığını söyleyen vatandaşlar, kendilerine doğal ürünlere ulaşabildikleri bir pazar kazandırdığı ve yerli üreticiyi desteklediği için başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Ziyaretçilerin ve pazarcı esnafının birlikte fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyen başkan Çerçioğlu, yüzlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çekildi.


Vatandaşlar, başkan Çerçioğlu'nu önümüzdeki yerel seçimde de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.