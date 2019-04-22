Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçioğlu, pazarda Aydın'ın dört bir tarafından pazara gelen Aydınlı hemşerileriyle sohbet etti. 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri destek içinde vatandaşlara ve pazar esnafına teşekkür etti.

Köy pazarındaki vatandaşlar bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederken, pazarcı esnafı da Başkan Çerçioğlu'na kendilerine iş imkânı oluşturduğu için teşekkür etti. Pazar esnafı "Çakırbeyli pazarında bulunmaktan ve çalışmaktan çok mutluyuz. Burada oluşturulan imkanlar sayesinde para kazanıyoruz, evimize ekmek götürüyoruz ve kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Sizin sayenizde daha güçlüyüz, çocuklarımızı okutuyoruz" diye konuştu.

Denizli Doğa Derneği'nden pazarı ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşları Sarıdere Yürüyüş Yolu ve Çakırbeyli Köy Pazarı'na davet etti.