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Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında vatandaşlarla buluştu

Pazar ziyaretlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar ziyaretlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.


Başkan Çerçioğlu, mahallelerde yaşayan kadınların da ek gelir elde edebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üç köy pazarından birisi olan Çakırbeyli Köy Pazarı'nda pazarcı kadınlarla ve ziyaretçilerle sohbet etti.


Büyük çoğunluğu kadın olan ve kendi ürettikleri ürünleri doğrudan pazarda tüketiciyle buluşturan üreticilerle sohbetlerde pazarın daha iyi hale getirilmesi için pazarcı esnafının talepleri de dinleyen başkan Çerçioğlu “Aydınlılar sizler sayesinde taze ve doğal meyveleri, sebzeleri sofralarına koyuyor. Bu pazarlardan üreticiler de tüketiciler de çok memnun. Vatandaşlarımızın sofralarına doğal ürünleri koydukları bu pazarların sayısını artıracağız. Üreticimizin daha fazla kazanması için Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bu projelere yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.


Pazarcı esnafı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekler için başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yoğun yağışa rağmen pazara gelerek haftalık alışverişini buradan yapan vatandaşlar da başkan Çerçioğlu'na teşekkür edip bundan sonra da kendisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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