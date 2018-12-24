Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

Pazara gelen ziyaretçiler ve pazarcı esnafı, yoğun ilgi gösterdikleri başkan Çerçioğlu'na desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Vatandaşlara destekleri için teşekkür eden başkan Çerçioğlu "Biz çalışıyoruz; Aydın'ın çiftçisi daha fazla kazanıyor, Aydın kazanıyor" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun pazarı ziyaret eden vatandaşlar için özel olarak gerçekleştirdiği zeybek gösterisine eşlik edip zeybek oynadı. Zeybek gösterisine Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir ve vatandaşlar da eşlik etti.

Vatandaşlarla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın gösterisini izleyen başkan Çerçioğlu, kösün başına geçerek mehter takımına eşlik etti. Vatandaşların birlikte fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyen başkan Çerçioğlu yüzlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çekildi. Vatandaşlar başkan Çerçioğlu'na yerli üreticiyi destekleyen ve doğal ürünleri satın alabildikleri pazarları Aydın'a kazandırdığı için teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, ‘Biz çalışıyoruz, Aydın kazanıyor'

Tezgahları tek tek dolaşarak pazarcı esnafına halini ve işlerinin nasıl olduğunu soran başkan Çerçioğlu'na pazarcı esnafı işlerinin çok iyi olduğunu söyledi. Bir pazarcı esnafından zeytin satın alan başkan Çerçioğlu "Bu zeytin Türkiye'nin en güzel zeytini. İyi ki pazarımızı açmışız ve üreticimiz ürettiği zeytinini doğrudan vatandaşa ulaştırabiliyor" dedi. Başkan Çerçioğlu pazarı ziyareti için teşekkür eden bir kadın üreticiye de "Pazarı kurduk, işleriniz de iyi diye sizi unuttuk zannetmeyin. Üreticilerimizin, pazara gelen misafirlerinizin daha fazla mutlu olması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Biz çalışıyoruz, çiftçimiz kazanıyor, Aydın kazanıyor" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nın ününü duyarak Kuşadası'ndan otobüsle pazarı ziyaret etmek ve fotoğraf çekmek için gelen Ekosistemi Sevenler ve Doğa Koruma Derneği (EKODOSD) üyeleriyle de bir süre sohbet etti.