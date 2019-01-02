Başkan Çerçioğlu, Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de Çarşamba Pazarı'na ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinlemek için bugün Çarşamba Pazarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi TIR'ını da ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu mobil araçta bir taraftan vatandaşların Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinleyip bu talepleri yerine getirirken, bir taraftan da vatandaşlarla sohbet etti. AYBA'dan yaşlı annesi için hizmet alan bir vatandaş, yaşadığı mahalleden en yakın sağlık kuruluşunun bir saat mesafede olduğunu ifade edip "Şimdi zeytine gidiyoruz. Zeytine mi gidelim, sağlık kuruluşuna mı gidelim? Sağlık kuruluşuna gidersem günümün yarısı gidiyor ve geri kalanında da işimi yapamıyorum. Çok mağdur olduk. AYBA'dan çok memnunduk, işimizi kolaylaştırıyordu" diye konuştu.

Vatandaşların AYBA hizmetlerinin durdurulmasıyla birlikte yaşadıkları mağduriyeti anlattıkları başkan Çerçioğlu "Sizler gibi mağdur binlerce vatandaşımız var. İnsanlar mağdur oldu, özellikle de yaşlılarımız bu mağduriyeti daha fazla yaşıyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda ruhsatı verirler ve vatandaş daha fazla zor durumda kalmaz. Bu hizmetin önünde kimsenin engel olmaması gerekiyor. İnşallah AYBA hizmetleri devam edecek" dedi.

Çarşamba Pazarı'nda pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen başkan Çerçioğlu, pazardan alışveriş de yaptı. Vatandaşlar hatıra fotoğraf çekildikleri başkan Çerçioğlu'na Aydın'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aracını da yarın (3 Ocak) Nazilli merkezde, 4 Ocak Cuma günü Nazilli Arslanlı'da, 5 Ocak Cumartesi günü de Germencik Ortaklar'da vatandaşların talepleri dinlenip bu talepler yerine getirilecek.