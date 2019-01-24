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Başkan Çerçioğlu çeyrek finale çıkan sultanları kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup 8’li finallerinde rakibi Oostende Hermes’i yenerek çeyrek finale çıktı.

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup 8'li finallerinde rakibi Oostende Hermes'i yenerek çeyrek finale çıktı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik edip Aydın'ın Sultanları'nın Aydın'a final heyecanı yaşatması temennisinde bulundu.


Takımı tebrik eden başkan Çerçioğlu “Bizlere yaşattıkları heyecan ve mutluluk için tüm takım oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Kızlarımızın adlarını finale yazdıracaklarına inanıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


Aydın'ın Sultanları çeyrek finalde, rakibi Pölkky Kuusamo'yu yenen Yunan ekibi AO Thiras ile karşılaşacak.

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