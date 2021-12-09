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Başkan Çerçioğlu CHP Ankara il Başkan Yardımcısı Çalış'ı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkan Yardımcı Ali Rıza Çalış, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkan Yardımcı Ali Rıza Çalış, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ali Rıza Çalış, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Çalış'a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu; sosyal belediyecilik anlayışı ile hep birlikte Aydınlılar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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