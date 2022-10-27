Başkan Çerçioğlu Çine pazarında vatandaşlarla buşuştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na pazardaki fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken birçok vatandaş da geçinemediklerini söyledi.

Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ile Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de eşlik etti. Pazarda birçok vatandaş hayat pahalılığından şikâyet etti. Pazarcı esnafı ise son bir yılda akaryakıt ve girdi maliyetlerinin 3-4 kat artmasının fiyatları yükselttiğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere ve Halk Ege Et'in de Aydınlı hayvan üreticilerine verdiği destekleri hatırlatarak her zaman üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.