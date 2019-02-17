Başkan Çerçioğlu Çine'de düzenlenen deve güreşlerini izledi

Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl 30'su gerçekleştirilen deve güreşlerini izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Güreşleri izlediği sırada çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çerçioğlu, gruplarında dereceye giren develerin sahiplerine ödül verdi.

Çine Deve Güreşi aranasındaki kalabalığı selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na belediye bakanı ve başkan adayları ile CHP ve İYİ Parti'nin ilçe yöneticileri eşlik etti. Çine Belediye Başkanlığı Kupası için kıyasıya mücadele eden develer, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Güreş müsabakaları sonucu Çine Belediye Başkanlığı Kupasını kazanan develerin kupasını sahiplerine Başkan Çerçioğlu takdim etti.

Piknik havasında geçen güreşlere binlerce kişi izlerken, vatandaşlar festivalde Özlem Çerçioğlu ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Deve güreşlerine Aydın ve Muğla ve çevre illerden yaklaşık 100 deve katıldı.