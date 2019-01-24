Başkan Çerçioğlu Çineli kadınlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilerek Çine halkının hizmetine sunulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine Düğün Salonunda gerçekleşen buluşmada kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu'nun kadınlar buluşmasına CHP Çine İlçe Belediye Başkan Adayı Enver Salih Dinçer, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Kırmızıgül ve CHP Çine Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuşmasında Çineli kadınlara gösterdikleri yoğun katılım ve desteklerinden için teşekkür ederek kadınların siyasetteki öneminden bahsetti. Başkan Çerçioğlu “Ben de sizin gibi bir anneyim benimde iki çocuğum var. Bizler çocuklarımız için, yarınlarımız için, geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Daha güzel bir Aydın daha güzel bir Çine için büyük mücadeleler veriyoruz. Çocuklarımız için, kadınlarımız için yarınlarımız için 2019'u kadın ve çocuk yılı olarak ilan ediyorum. Kadınlarımız, çocuklarımız için yeni dönemde Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer ile birlikte önemli projeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Konuşması sık sık fotoğraf çekilmek isteyen kadınlar tarafından kesilen Başkan Çerçioğlu birlikte zeybek oynayıp, gösterilen büyük ilgiye teşekkür etti.