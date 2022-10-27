Başkan Çerçioğlu, Çineli muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinledi. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in de eşlik ettiği ziyarette muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çine Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na ve Başkan Dinçer'e teşekkür etti.

Aydın genelinde ziyaretlerine devam eden Başkan Çerçioğlu, bugün bir dizi temasta bulunmak üzere Çine'deydi. Çine Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çineli muhtarların da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, muhtarların vatandaşlarla aralarında köprü olduğunun altını çizdi. Dernek başkanı Dorumlar Mahallesi Muhtarı Halil Kapıkıran ve diğer muhtarlar ise mahallelerine verilen hizmetler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.