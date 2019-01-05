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Başkan Çerçioğlu, Çineli muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine’de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'le birlikte Çineli muhtarlarla bir yemekte buluştu. Başkan Çerçioğlu, Çine'ye Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar yaptığı yatırımların artarak devam edeceği söyledi.


Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de eşlik etti. Mahallelerine yapılan yatırımlar ve hizmetler için teşekkür eden mahalle muhtarları başkan Çerçioğlu'nu ve Başkan Dinçer'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, her vatandaşa ve her mahalleye eşit ve adil hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek; “Çine'ye hiçbir dönem yapılmayan yatırımı yaptık. Çine, Aydın Büyükşehir'den en fazla yatırım alan ilçelerden bir tanesi. Bundan sonra da Enver Başkan'la birlikte yeni yatırımları Çine'ye kazandıracağız” diye konuştu.

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