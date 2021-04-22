Başkan Çerçioğlu, “Çocuklara özgürlük ve bağımsızlık armağan edilmiştir”

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti; 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101. yıl önce “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” düşüncesi ile kuruldu. Özgürlüğümüzü düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yüce meclisi kurarak bağımsızlık meşalesini en yükseğe taşımıştır. “Özgürlük benim karakterimdir” diyen Ulu Önder Atatürk, tüm yurttaşların özgürlüğünü TBMM ile güvence altına almıştır. Savaş meydanlarında cephe cephe kazanılan; eşit, adil ve demokratik bir ülkede yaşayan özgür bireyler ve yurttaşlar olmamızı sağlayan bu zafer, TBMM'nin kuruluşu ile tarihin altın sayfalarına izi silinmeyecek bir damgayla işlenmiştir. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık uğrunda verilen bu mücadele, geleceğimize yani çocuklara armağan edilmiştir. Dünya üzerinde hiçbir devlet çocuklarına böylesine anlamlı bir armağan verememiştir. Zaferle dolu şanlı tarihimizi, demokrasi ile taçlandıran, iki dönem üyesi olma onuruna eriştiğim yüce meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın bu anlamlı bayramının, her ne kadar pandemi koşulları içinde olsak bile, neşe ve coşku içinde geçmesini temenni ediyorum. Tam bağımsız, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kurarak çağının en unutulmaz lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını şükran, minnet ve saygıyla anıyorum.