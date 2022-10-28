Başkan Çerçioğlu: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” diyerek, bizlere demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü armağan etmesinin üzerinden 99 yıl geçti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıldönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Biz Cumhuriyet sevdalılarına Cumhuriyet denildiğinde aklımıza, Lozan gelir. Vatan toprağının bir karışı için masada verilen savaşı minnetle anarız. Bizlere Cumhuriyet denildiğinde aklımıza her yaştan vatan evladının yürekli mücadelesi gelir; önlerinde saygıyla eğiliriz. Biliriz ki Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına gidiyorsa, bu Milli Mücadele kahramanlarının verdiği onurlu mücadele sayesinde oldu. Hepsine şükran duyuyoruz. Henüz 99 yaşında genç bir çınar olan Cumhuriyetin gölgesinde daha çok nesiller yetişecek. Bizler de Cumhuriyetimizi onlara emanet edeceğiz. Demokrasiye olan gönülden inancımızla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimize ve şehitlerimize verdiğimiz sözü tutacağız. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünde milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bizlere Cumhuriyetimizi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum"