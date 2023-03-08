Başkan Çerçioğlu depremzede kadınlarla buluştu

Kadınlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu, "Kapım size sonuna kadar açık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremlerde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından yapılan koordine çalışmaları çerçevesinde deprem bölgesindeki vatandaşlar Aydın'a getirildi. Aydın'da kamu kurumlarının misafirhaneleri, yurtlar ve çeşitli ikametlerde misafir edilen depremzede kadınlar için özel program düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın Turistik Park'ta düzenlenen etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve depremzede kadınlar katıldı.

"Her gün 10 bin kişiye yemek çıkartıyoruz"

Kadınlar ile öğle yemeği yiyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Deprem haberini alır almaz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak arama, kurtarma ve yardım ekiplerini bölgeye sevk ettik. Aydın halkı ile birlikte birlikte 41 tır deprem bölgesine insani yardımda bulunduk. Bu süreçte Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle sizin yaşadığınız o bölgeye yüklendik. Halen daha orada iş makinelerimiz ve personelimiz çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin mobil yemek tırı da harekete geçti. Deprem bölgesinde her gün 10 bin vatandaşımıza sıcak yemek çıkartıyoruz. Bu konu ile ilgili söylenecek çok şey var ama bugün ne yeri ne de zamanı. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı Türk milletine yaşatmasın" dedi.

"Çat kapı gelebilirsiniz"

Depremzede kadınlara seslenerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu belirten Çerçioğlu, "Bugün malumunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama ben 'gününüz kutlu olsun' diyemiyorum. Hiç birimiz diyemeyiz. OICD ülkelerinin içerisinde en çok kadına karşı şiddet uygulanan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu nedenle bugünümüzü kutlayamam ve buna vicdanım da el vermez. İnşallah bugünler geçecek, güzel günler gelecek. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var, ne probleminiz olur ise belediyemizin yerini de biliyorsunuz. Çat kapı gelip, sorunlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kapımız sonuna kadar açık" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu'nun konuşmasının ardından kadın efelerin zeybek gösterisi büyük alkış alırken, program boyunca Çerçioğlu kadınlarla yakından ilgilenip sohbet etti.