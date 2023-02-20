Başkan Çerçioğlu: "Depremzedelere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'li yöneticiler ile yaptığı görüşmede Aydın'a gelen depremzedelerin durumu ile ilgili karşılıklı görüş alış-verişinde bulunarak, "Depremzedelere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın'a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, il ve ilçelerdeki yurtlara, misafirhanelere ve çeşitli ikametlere yerleştirildi.

Depremzedelerin durumları görüşüldü

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyarette bulundu. Ziyarette CHP Gemencik ilçe yönetimi de hazır bulundu. Aydın'a ve Germencik ilçesine gelen depremzedelerin durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Çerçioğlu, depremzedelere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Çerçioğlu ayrıca, ziyaretleri için Başkan Saatçı, Başkan Bircan ile ilçe yöneticilerine teşekkür etti.