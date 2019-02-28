Başkan Çerçioğlu: “Didim'e 100 milyonluk yatırım yaptık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Didim'i çok seviyoruz ve Didim daha iyi olacak. Deniz Başkan'la birlikte beş yıl daha sizlere hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Açılışta Başkan Çerçioğlu'na CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, ilçe yönetimiyle birlikte İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak eşlik etti.

Projelerinden örnekler veren Başkan Atabay Başkan Çerçioğlu'yla birlikte bir dönem daha çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Atabay yeni projeleri Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte uyum içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti.

Didimlileri “Çağdaş, demokratik, laik Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil eden sevgili Didimliler, merhaba” diyerek selamlayan Başkan Çerçioğlu “Deniz Başkan'ın yapacak olduğu tüm projelerin arkasındayım. Bu projeleri birlikte yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Didim'e 100 milyon liralık yatırım yaptık, yapmaya da önümüzdeki dönemde devam edeceğiz” diye konuştu. Didim'de asfaltlanan onlarca cadde ve bulvardan örnekler veren Başkan Çerçioğlu “Bunları, yapıldığını bilmesine rağmen bilmezden gelenler için söylüyorum. Yoksa Didimliler kendilerine verilen hizmetleri çok iyi biliyor. ASKİ 170 kilometre hat çalışması yaptı. Didim-Akbük kanalizasyonunun yüzde 65'ini tamamladık. 6 ay içerisinde hepsini bitirmeyi planlıyoruz. Deniz Başkan'la birlikte bunun iki katını önümüzdeki dönemde yapacağız” dedi.

Esnafın, çiftçinin çok zor zaman geçirdiğini belirten Başkan Çerçioğlu “Her vatandaşımıza eşit davrandım, ayrım yapmadım. Eşit davranmaya da devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın mutlu olmalarını, yüzlerinin gülmelerini istiyorum. Onun için sosyal belediyecilik aynen devam edecek. Didim Aydın'ın diğer ilçeleri gibi daha iyi olacak” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu tüm Didimlileri 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Meydanı'na davet etti.