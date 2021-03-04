Başkan Çerçioğlu Didimli muhtarları ağırladı

Yakın zamanda dernekleşen Didimli muhtarlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Didim Muhtarlar Derneği Başkanı Filiz Atabay Soydemir önderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Çerçioğlu muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti dernek olarak Didim'in tüm muhtarları adına gerçekleştirdiklerini ifade eden Soydemir, Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'e yapılan yatırımlar ve kendilerine verilen destekler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Derneğin Didimli muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çerçioğlu ise, Aydın'ın tüm ilçelerinde muhtarlarla koordineli olarak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.