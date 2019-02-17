Başkan Çerçioğlu doğaseverlerle doğa yürüyüşü yaptı

Göreve başladığı günden beri Aydınlılara daha modern ve daha yaşanabilir bir kent sunmak için günde 18 saat çalışan Topuklu Efe'nin enerjisi bitmek tükenmek bilmiyor.

5 yılda alt ve üstyapı yatırımları, sosyal belediyecilik uygulamaları, sosyo-kültürel hizmetler ve daha bunlar gibi onlarca yatırım, hizmet ve projeyi gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, farklı bir projeye daha imza atarak Aydın'ın benzersiz doğal güzelliklerini duyurmak ve bu anlamda kenti doğa turizmi açısından bir cazibe merkezi haline getirmek için doğaseverlerle doğa yürüyüşü yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından “Doğaya Adım At!” sloganıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne yoğun ilgi gösteren doğaseverler, Çakırbeyli köy meydanında buluşarak Topuklu Efe'yle beraber 4.5 kilometrelik Sarıdere Doğa Yürüyüşü parkurunu aşıp, sayısız çeşitte bitki ve yabani hayvana ev sahipliği yapan doğal alanı keşfetme imkanı buldu. Başkan Çerçioğlu'na yürüyüşte doğaseverlerin yanı sıra Koçarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mutlu Öztürk ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de eşlik etti.

Doğa yürüyüşü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çerçioğlu Aydın'ın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ve bu gibi projeleri artırarak, Aydın'ı deniz, kültür ve tarih turizmiyle beraber doğa turizmi açısından da cazibe merkezi haline getirmeyi hedefledikleri söyledi. Başkan Çerçioğlu “Aydınımız, sayısız türde bitki ve yabani hayatı barındıran, eşi benzeri olmayan doğal bir cennet. Denizi, tarihi ve kültürüyle dünyaca üne sahip kentimizin doğal güzelliklerini de tanıtmak, yerli ve yabancı doğaseverler, turistler için bir cazibe merkezi haline getirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Çakırbeyli Sarıdere Doğa Yürüyüşü Yolu” parkurunu tamamlayan doğaseverler Başkan Çerçioğlu'na böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Bu gibi projelerin devam etmesi gerektiğini söyleyen doğaseverler, seçimlerde desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek Topuklu Efe'ye başarı dilediler.