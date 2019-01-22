Başkan Çerçioğlu, Efeler Salı Pazarı'nı ziyaret etti

Aydınlılarla her gün farklı bir yerde buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Efeler Salı Pazarı ziyaretinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın en ücra mahallelerine kadar giderek 40-50 yıllık sorunları çözdüklerini, önümüzdeki dönemde kalkınmaya çok daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e son 4.5 yılda 380 milyon lira yatırım yaptığını hatırlatıp önümüzdeki dönemde bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını ifade etti.

Vatandaşlar AYBA hizmetlerinin devam edecek olmasından duydukları mutluluğu Başkan Çerçioğlu'yla paylaşıp Aydın'da Türkiye'nin en iyi sosyal belediyeciliğinden birisini uyguladığı için kendisine teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu “Biz olduğumuz sürece Aydın'da kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez. AYBA ile şimdiye kadar vatandaşlarımız arasında en küçük bir ayrım yapmadan yardım isteyen her vatandaşımızın yardımına koştuk. Aynı şekilde bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan uyum içerisinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pazar ziyaretinde özellikle kadınlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çerçioğlu, pazar esnafıyla sohbet edip işlerinin nasıl olduğunu sordu.