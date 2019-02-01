Başkan Çerçioğlu, Efeler'de kadınlarla bir araya geldi

Aydın'ın her köşesinde kadınlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kadın buluşmaları Efeler ilçesinde devam etti.

Efeler Turistik Park'taki buluşmaya yoğun yağmura rağmen yüzlerce kadın katılırken salon Başkan Çerçioğlu'nu ve Başkan Atay'ı desteklemeye gelen kadınlarla tamamen doldu. Kendisini ellerinde bayraklarla karşılayan kadınlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu sözlerine "Ben sizi çok seviyorum" diyerek başladı. Aydınlı çocukların kendilerini geliştirmeleri için Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a yaptığı yatırımlardan örnekler veren Başkan Çerçioğlu "Ben Aydın'a bazen belediye başkanı gözüyle, bazen kadın gözüyle bazen de anne gözüyle bakıyorum. Bütün çalışmalarımı bunun üzerine kuruyorum. O yüzden en büyük yatırımı çocuklarımıza yapıyorum" ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık”

Aydın'da sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguladıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Bunun için AYBA'yı kurduk. Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var" dedi. Belediye başkanlığı süresince vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Çerçioğlu "Tek ayrımcılığı kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik pozitif ayrımcılıkla yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kendisine verdiği destek için bütün kadınlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Desteğinizle bana güç veriyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun" dedi.

“31 Mart'taki buluşmaya bütün kadınlar davetli”

Konuşmanın sonunda Başkan Çerçioğlu, bütün kadınlardan 31 Mart akşamı Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda buluşma sözü aldı. Başkan Çerçioğlu'nu destek için İYİ Partili kadınlar da İYİ Parti Aydın Sosyal Politikalar ve Kadın Komisyonu Başkanı Lale Budaklı önderliğinde, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'le birlikte salondaki yerlerini aldı. Buluşmada kısa bir konuşma yapan Lale Budaklı "Hep birlikte Türkiye'nin geleceği, bekası için yola çıktık. Bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde çalışıp tüm Türkiye'ye güzel bir örnek oluşturacağız. Desteğimiz başkan Çerçioğlu'yla" ifadelerini kullandı.

“Aydınlı kadınlar 10 yıl önce devrim yaptı”

Kadınlarla buluşmada Başkan Çerçioğlu'na Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül de yalnız bırakmadı.

Buluşmada konuşan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan "Bu şehre kadın eli değdi. Bir yere kadın eli değdiyse orada temizlik vardır, bereket vardır; aynı Aydın gibi. Bütün kadınlarımızın eline, emeğine sağlık. Burada kurduğumuz ittifakın bu mutluluğu 1 Nisan'da sandıklardan taşacak. Aydınlı kadınlar 10 yıl önce devrim yaptı sevgili başkanımızı belediye başkanı yaptı. Başkanımız şimdi 5 yıl daha bu devrimi sürdürecek" diye konuştu.