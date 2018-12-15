Başkan Çerçioğlu Efeler'de pazarları ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de pazarları ziyaret ederek vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla buluştu. Pazarlarda vatandaşlarla sohbet eden başkan Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Efekent Kapalı Pazaryeri'ni ve Soğukkuyu'daki Cumartesi Pazarı'nı ziyaret eden başkan Çerçioğlu yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Çerçioğlu'na özellikle kadınlar ilgi gösterirken vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler için teşekkür ettiler.

Aydın'ın üreticileriyle güçlü olduğunu ifade eden başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafından alışveriş de yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yerel üreticiyi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan başkan Çerçioğlu, her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade etti.