İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çerçioğlu, Ermenistan'ı kınadı

Ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’a tekrar saldıran Ermenistan’ı kınayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Ateşkesi bozan Ermenistan, saldırıları ile savaş ve insanlık suçu işlemiştir” dedi.

Ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a tekrar saldıran Ermenistan'ı kınayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Ateşkesi bozan Ermenistan, saldırıları ile savaş ve insanlık suçu işlemiştir” dedi.


Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal ederek tekrar saldıran Ermenistan'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef alarak füzeli saldırı gerçekleştirmesiyle aralarında çocukların da olduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaşanılan bu durum karşısında uluslararası hukuku çiğneyen Ermenistan'a tepkiler gelmeye devam ederken bir kınama mesajı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi. Başkan Çerçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı kınıyorum. Gence'de şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüreğimiz sizinle Azerbaycan” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.