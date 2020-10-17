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Başkan Çerçioğlu, Ermenistan'ı kınadı

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan’a ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan'a ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ermenistan'ı kınayarak insanlık suçu işlediğini belirtti.


Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenleyerek saldırması sonrasında, Türkiye'den kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Masum sivilleri hedef alan saldırıda şuana kadar 13 sivilin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğini belirtti. Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, mesajında “İşgalci Ermenistan savaş suçu işleyerek füzelerle sivil halka saldırmaya devam ediyor. Gence ve Mingeçevir'e yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan'ın masum sivillere yönelik saldırılarını lanetliyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız” ifadelerine yer verdi.

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