Başkan Çerçioğlu Germencik pazarını ziyaret etti

Pazarcı esnafına işlerinin nasıl olduğunu, halini-hatrını soran ve hayırlı işler dileyen başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar ve pazarcı esnafı yoğun ilgi gösterdi.

Pazar ziyaretinde başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Germencik Belediye Başkan adayı Fuat Öndeş ile CHP Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Ziyaret esnasında bir vatandaşın “Başkanım seni karşılıksız seviyoruz” sözlerine teşekkür eden başkan Çerçioğlu, “Önümüzdeki dönemde de Fuat başkanla birlikte sevginize layık olacak hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çoğu Germencik'in mahallerinden gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallerine yaptığı yatırımlar için teşekkür edip yatırımların devam etmesi için başkan Çerçioğlu'nu ve Öndeş'i önümüzdeki yerel seçimde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların ve pazarcı esnafının birlikte fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyen başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafından alışveriş de yaptı.