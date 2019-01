Başkan Çerçioğlu, Germencikli muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan adayı Fuat Öndeş'le birlikte önümüzdeki süreçte Germencik'e yapılacak yatırım ve hizmetlerle ilgili Germencik'in tüm muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu'na Öndeş'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş, CHP Germencik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Altıntaş da eşlik etti. Görüşmede mahallelere yapılması istenen yatırımlar masaya yatırılırken başkan Çerçioğlu önümüzdeki dönemde de yatırımların devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu “Aydın'da ve Germencik'te 40 yıllık sorunları çözdük. Şimdiye kadar vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımızın her talebini karşıladık. Her vatandaşımıza, her mahallemize eşit ve adil hizmet veriyoruz. Bundan sonra da Fuat Başkan'la birlikte aynı sorumlulukla daha güçlü bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.