Başkan Çerçioğlu, Halkbank'ı eze eze yenen sultanları kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Venüs Sultanlar Voleybol Ligi'nde Halkbank'ı 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımını tebrik etti.

Maça çok iyi başlangıç yapan Aydın'ın Sultanları ilk seti üstün bir oyunla 25-20 önde kapattı. İkinci seti 26-24 alan Aydın'ın Sultanları üçüncü sette de rakibine set şansı vermedi. Üçüncü seti de rakibine 6 sayı fark atarak 25-19 kapatan Sultanlar böylelikle maçı 3-0 kazandı.

Maçı CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay'la birlikte izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, maç sonu sahaya inerek takımı tebrik etti.

Aydın'ın Sultanları'yla birlikte artık klasikleşen zafer özçekimi yapan Başkan Çerçioğlu, aynı tempolu oyunu önümüzdeki maçlarda da beklediklerini söyledi.