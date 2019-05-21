Başkan Çerçioğlu, iftardan sonra sert konuştu

İftardan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim döneminde ve son günlerde yaşananlar üzerine yaptığı konuşmada muhaliflerine yüklendi. Günün 18 saatini çalışarak geçirdiklerini kaydeden Başkan Çerçioğlu, “Kumpas kurmadık. Çalışarak kazandık. Kumpaslarla uğraşacağınıza siz de çalışın” diye konuştu.

Pınarbaşı Mesire alanında verilen iftar yemeğine yüzlerce kişi katılırken Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ev sahibi olarak çalışanlarını karşıladı. İftardan önce kürsüye çağrılmasına rağmen konuşmasını iftardan sonra yapacağını belirten Başkan Çerçioğlu, çalışanlarına “Benim büyük ailem” diye hitap etti. Aydın'a hizmet için çıktıkları yolda Aydın Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde görev yapan Daire Başkanı'ndan temizlik görevlisine kadar tüm çalışanlarla iyi bir ekip olduklarını ve başarıyı da hep birlikte yakaladıklarını belirten Başkan Çerçioğlu tüm personeline teşekkür etti.

Mesire alanının tamamını dolduran masalarda yerini alan çalışanların yanlarına giderek hal hatır sorup ‘Afiyet olsun' diyen Başkan Özlem Çerçioğlu iftardan sonra kürsüye gelerek mesire alanını dolduran binlerce kişiye ‘Benim sevgili büyük ailem' diye seslendi. Çerçioğlu, “Biz bir bütünüz. Geçen dönemde bizler 18 saat çalıştık. Emeğimizin karşılığını da aldık, Aydın halkı yüzde 54 oy vererek bizleri destekledi. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sorumluluk anlayışı doğrultusunda çalıştık bugüne kadar. Biz sizlerle hep beraber çalışarak Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler hep dürüst olduk, kıblemiz çalışmak oldu. Bizler çalışarak kazandık, çalışarak başarıyı elde ettik. Hiçbir zaman kumpas kurmadık. Kumpas kurarak sandıktan çıkmaya çalışmadık. Hiç bir zaman bu yola tenezzül etmedik, etmeyiz de. Başımız dik, alnımız ak. Çünkü biz düzgün, dürüst insanlarız. Siz de çalışın siz de kazanırsınız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çerçioğlu'nun konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi musiki grubu bazı eserleri seslendirdi.