Başkan Çerçioğlu: “İki kırmızı çizgimiz var, bayrak ve vatan”

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın mitinginde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Bizim iki kırmızı çizgimiz var. O da bayrak ve vatandır” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için geldiği Aydın Atatürk Kent Meydanı'na on binlerce Aydınlı akın etti. Mitingin açılış konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “14 yılda Aydın'da hiçbir çocuk karnı aç yatağa girmedi. Hiç kimse soğuktan üşümedi. Çünkü bizler varız. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları bizim başkanlar. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bu güne kadar hep çiftçinin, köylünün de yanında olduklarını kaydeden Başkan Çerçioğlu; “Özellikle kadın kooperatiflerimize tam destek verdik. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri, kentimizde bulunan 13 Halk Ege Et şubelerinde sizlerle buluşturduk. Kadınlarımızda elde ettikleri bu gelirlerle, çocuklarının eğitimine, özellikle kız çocukları eğitimine kullandılar. Daha bunun gibi birçok sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleştirdik. Her zaman söylüyorum iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan” diye konuştu.