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Başkan Çerçioğlu, İncirliova deve güreşlerini İzledi

İncirliova 33.

Deve Güreşleri Festivali'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Yılın ilk deve güreşinde vatandaşları selamlayan başkan Çerçioğlu güreşi izlemeye gelen binlerce vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


Başkan Çerçioğlu, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 170 devenin katıldığı güreş alanında vatandaşları İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte selamladı. Vatandaşlar güreşi izlemeye gelen ve kendilerini selamlayan Başkan Çerçioğlu'na alkışlarla karşılık verdi.


Kendisiyle özdeşleşen sekizkenar şapkasını isteyen vatandaşları kırmayıp vatandaşlara veren başkan Çerçioğlu “Deve güreşleri Yörük kültürüyle özdeşleşmiştir. Biz de bu kültürü bizden sonraki nesiller aktarabilmek için deve güreşlerine destek veriyoruz. Geçen günlerde düzenlediğimiz Türkiye'nin en büyük deve güreşi organizasyonu ve ilk resmi deve güreşlerinin gerçekleştirildiği Umurlu'da açtığımız deve heykeli bu kültüre verdiğimiz desteğin örneklerinden” diye konuştu.


Başkan Çerçioğlu, deve güreşi müsabakalarını izleyip Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası müsabakasında güreşen develerin sahiplerine kupalarını takdim etti.

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