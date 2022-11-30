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Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da Başkan Kaya ile görüştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve meclis üyeleriyle İncirliova’da bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve meclis üyeleriyle İncirliova'da bir araya geldi. İncirliova Belediyesi tarafından hizmete açılan Tarihi Hangar Restoran'da gerçekleşen ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova ilçe Başkanı Hasbi Akman da hazır bulundu.



Ziyarette Başkan Kaya, Başkan Çerçioğlu'na Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova'da gerçekleştirdiği yatırımlar için teşekkür etti. Başkan Kaya özellikle ilçede birçok mahallenin yolunu 13 kilometre kısaltacak olan Cılımbız yolu için teşekkürlerini sundu. Başkan Çerçioğlu ise Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın tüm ilçelerine yatırım yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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