Başkan Çerçioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ağırladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyarette bulunmak üzere Aydın'a geldi. Sabah saatlerinde Nazilli ve İncirliova ilçelerinde esnaf ziyaretlerinin ardından belediye başkanları ile görüşen Akşener'in üçüncü durağı Efeler oldu. Efeler ilçesinde de Yağcılariçi Çarşısı'nda esnaflar ile buluşan Akşener son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ziyaretlerinden dolayı Akşener ve beraberindekilere teşekkür etti. Millet İttifakı öncesinde de Çerçioğlu'nu ziyaret ettiğini hatırlatan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Başkan Çerçioğlu'na gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.