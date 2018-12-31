Başkan Çerçioğlu kadın dinlenme merkezi açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediyesi tarafından Koçarlı'ya kazandırılan Kadın Dinlenme Merkezi'nin açılışına katılıp Koçarlı Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

Kadın Dinlenme Merkezi'nin açılışına başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'da uyguladığı projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma projelerinden birisi olan Çakırbeyli Köylü Pazarı'nda bütün tezgahların kadınlara verildiğinin altını çizen başkan Çerçioğlu “Birçok ilçemizde kadın kooperatifleri kurduk. Bugün de Kadın Dinlenme Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Mutlu başkan, bu merkezde kadınlara yönelik el sanatları kursu ve birçok aktivite yapacaklarını söyledi. Amacımız kadınlarımızın istihdama katkı sağlaması. Kadınlarımıza iş imkanı yaratılması. Türkiye'nin ve Aydın'ın en büyük sorunu işsizliktir. Gençlerimiz, çocuklarımız kadınlarımız işsiz. İşte bu kadın dinlenme merkezi çatısı altında birçok kadınımıza yönelik kurslar vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında Aydınlı kadınlara bir de müjdesi olduğunu söyleyen başkan Çerçioğlu “Aydın'da biliyorsunuz Aydın Tekstil'i kamulaştırdık. Çok büyük bir fabrika var. Fabrika hem fuar alanı olacak hem de orada kadınlarımıza haftanın iki günü ücretsiz tezgah vereceğiz. El emeğiyle göz nuruyla ürettiğiniz eşyaları ve köylerde yetiştirdiğiniz sebze ve meyveleri organik olarak orada satacaksınız. Böylelikle aile bütçesine bir parça katkı sunacaksınız” dedi.

Açılışın ardından Koçarlı pazarını ziyaret eden başkan Çerçioğlu, alışveriş de yaptığı pazarda pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Pazara gelen vatandaşlarla sohbet eden başkan Çerçioğlu vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çekildi.