Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 aydır kapalı olan kahvehane esnafına bol kazançlar dilerken esnaflara Büyükşehir Belediyesi tarafından da maske ve dezenfektan desteğinde bulunuldu.

Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Ambarlı kapanma sürecinde Başkan Çerçioğlu'nun kendilerini yalnız bırakmadığını ve her türlü desteği verdiğini ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Yaklaşık 27 yıldır kahvehane işletmecisi olduğunu belirten Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ambarlı, kısıtlamaların gevşetilip kahvehanelerin açılmasından dolayı mutlu oldukları söyledi. Ambarlı, yaşadıkları sıkıntıların hafiflese de devam edeceğinin altını çizip "Fakat yine birtakım kısıtlamalarla açıldığımız için buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Saat 21'de kapanıyor olmak bizi yaz sezonunda çok etkileyecek. Şöyle ki; kahvehanecilikte gündüz yapılan ciro masrafları karşılar, akşam yapılan ciro da bize kalırdı, artık akşam ciromuz hiç olmayacak" dedi.

Kahvehane esnafının ve çalışanlarının durumunun hem maddi, hem manevi hem de psikolojik olarak sıkıntıda olduğunu belirten Ambarlı, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na geçen süreçte bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Kapanma sürecinde manevi olarak hep yanımızdaydı, ayrıca üyelerimize çeşitli gıda yardımlarda da bulundu. Aradı, halimizi-hatrımızı sordu. Bizi kesinlikle yalnız bırakmadı. Biz elinden gelen destekleri istedik, o da elinden gelen bütün desteği verdi" ifadelerini kullandı.