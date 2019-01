Başkan Çerçioğlu; “Karacasu'ya 51 milyon liralık yatırım yaptık”

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karacasu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Çerçioğlu'na Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Karacasu İlçe Başkanı Mesut Büyükgümüş, İYİ Parti Karacasu İlçe Başkanı Aydın Güvendi, İYİ Parti Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvendi ile çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisi eşlik etti.

Kendisini karşılayanve Karacasu Kültür Merkezi'ne sığmayan coşkulu kalabalığa teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a birçok yatırım yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Çine'de ve Koçarlı'da açılan kadın kooperatiflerinden birisinin de Karacasu'da kurulduğunun ve çok yakın zamanda hayata geçeceğinin müjdesini veren Başkan Çerçioğlu “Amacımız kadınların ekonomik olarak özgür olmaları. Gördüğünüz gibi boş konuşmuyoruz, çalışıyoruz. Evde tencerenin nasıl zor kaynadığını biz kadınlar daha iyi biliyoruz. Bu sebeple kadınlarımızın ekonomik olarak kalkınmalarını sağlayacak yatırımlarımız, çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.

Zor durumda kalan çiftçinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu “Çiftçimizin bir yıl emek vererek, para dökerek ürettiği mahsulünü tarlada bırakmayız. Zor durumda kalan çiftçimizin imdadına Hızır gibi yetişiriz. Ege Et'le başlattığımız çalışmaları, Ege Yem'le ve önümüzdeki hafta da Ege Süt'le hayata geçiriyoruz. Üreticilerimiz Ege Yem'den; en pahalı olan girdi kalemi olan yemi piyasaya göre yüzde 10 daha ucuza alacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de Ege Et marketlerinde çiğ sütü de vatandaşlarımıza tüketimine sunuyoruz. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.

Başkan Çerçioğlu "50 yılda yapılmayanı yaparak 5 yılda Karacasu'ya 51 milyon liralık yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Kendisini desteklemeye gelen herkese teşekkür eden Başkan Çerçioğlu'nun “Aydın'ın insanları zekidir, vefalıdır; kendisine hizmet edeni de etmeyeni de unutmaz” sözleri uzun süre alkışlandı.

Başkan Çerçioğlu toplantı öncesinde ve sonrasında Karacasu Pazarı'nı ve esnafı da ziyaret edip vatandaşlara hayırlı işler diledi.