Başkan Çerçioğlu, Karpuzlu'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karpuzlu'da vatandaşlarla buluşup pazar ziyareti gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Karpuzlu Pazarı'nda vatandaşlarla buluştuğu ziyarette,

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Karpuzlu'ya yaptığı altyapı ile otogar, sosyal tesis, havuz ve yol gibi yatırımları hatırlatarak "Karpuzlu'yu ilçe başkanlarımızın desteğiyle bu noktaya getirdik, Karpuzlu'ya 40 yıldır almadığı hizmeti yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bir siyasi parti çatısı altından seçiliyoruz, fakat yerel yöneticilerin bir partisi olmaz. Yerel yöneticiler olarak seçildikten sonra da birinci önceliğimiz, hangi siyasi görüşten olursak olalım, Aydın'a hizmet etmek. Bugün Karpuzlu ilçemizi ziyarete geldik. Tabii ki bu birliktelik sözde kalmayacak. Tüm siyasi partilerin meclis üyeleriyle beraber, hep birlikte Karpuzlumuzu hak ettiği noktaya daha fazlasıyla getireceğiz" dedi.

Pazarı ziyaret eden başkan Çerçioğlu, burada hem vatandaşlarla sohbet etti, hem de onların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinledi. Pazar esnafından alışveriş de yapan başkan Çerçioğlu bir tostçu esnafın dükkânda da müşteriler için tost yaptı. Özellikle kadınlardan büyük ilgi gören başkan Çerçioğlu'na yaşlı bir kadın da nazarlardan koruması için muska hediye etti.

Vatandaşların taleplerini dinlenmek ve bu taleplerin yerine getirilmesi için Karpuzlu'da bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin Tır'ına da ziyaret eden başkan Çerçioğlu, burada da vatandaşların taleplerini dinleyip, bu talepleri yerine getirdi.